大陸1名網友日前搭車時，發現身旁坐著1位白皙極品正妹，正打算一親芳澤時，卻驚見對方大腿上有著大片刺青，讓他擔心「會不會是大哥的女人？」，於是上網發文求助，鄉民看到片紛紛留言笑說「先撩再說，大哥都不止一個女人」；還有老司機神解「上了，你就是大哥」。

男子見正妹腿上一大片刺青怕是「大哥的女人」不敢撩，急問網友怎麼辦？（圖／翻攝自微博）

照片中可見，這名長髮女子翹起右腿腿在補妝，看得出雙腿白皙又修長，十分誘人，就連臀部線條也隱約可見，可是右大腿卻有著一大片刺青，難怪原PO會有所顧忌。

此貼文引起網友熱烈討論「現在全國打黑，大哥都抓進去了、你可以放下」、「放心，她的男人比你見過的女人多」、「這女人就是大哥」、「你可以做大哥的男人，然後你們一家三口幸福地生活在一起」、「主動了，才會有開始」。

還有眼尖的網友說友「大哥的女人有保鏢護送坐私人飛機」、「老大的女人都坐商務艙啦」、「哪個大哥的女人會紋米老鼠」；還有老司機神解答：「上了，你就是大哥」，立即被推爆。

(中時電子報)