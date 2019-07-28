國民黨今天舉行全代會，將提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，黨內訴諸大團結。前台北縣長周錫瑋今天受訪時向前總統馬英九以及國民黨副主席郝龍斌喊話，「既然請郭台銘出來參選，也請把他拉回國民黨團，一起打贏選舉。」

周錫瑋表示，國民黨團結才能勝選，既然參加初選，講話就要算話，輸了就要承認，輸了也要讓國民黨能夠團結起來，這個時候，如果國民黨還有任何人要製造新聞，製造國民黨會分裂的假象，都是歷史的罪人。

周錫瑋表示，蔡英文總統的敗象已露，美國人不會全力支持他，台獨不會支持他，她製造綠色恐怖也不會支持他，這種時候國民黨絕對不要有人認為，有機會可以分裂國民黨，讓蔡英文繼續連任，這種做法是錯誤的。

前新北市長朱立倫對此也表示，國民黨一定要團結，但是初選過程裂痕比較深一點，傷害比較大一點，大家用一些耐心大家團結一致。國民黨中央委員連勝文表示，相信大部分國民黨的朋友對於團結勝選重要的任務都有體認，會盡努力促成國民黨有最好的陣容出來，爭取選民認同。

(中時 )