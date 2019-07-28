本周事業運前三名:

1.龍

工作:本周運勢超級旺，為第一名。兵來將擋，水來土掩。有了更大的權力之後，你運作業務更加積極。

2.雞

工作:本周運勢強勁，為第二名。你是一個獨立自主的人，事業的藍圖規畫一步一步照著走，不受市場影響。

2.馬

工作:本周運勢回穩，同為第二名。驛馬星動，出差，旅遊機會多。應多敞開心胸交朋友，有助工作經驗交流。

3.蛇

工作:本周運勢小升，為第三名。儘管市場詭譎多變，相信自己的多年經驗與直覺，比道聽塗說更為重要。

3.牛

工作:本周運勢還不錯，同為第三名。儘管工作穩定，事業安排得當，也要加快腳步，勿瞻前顧後，才能持續勝利。

3.猴

工作:本周運勢上升，同為第三名。別人暑假休息從事旅遊業你最忙，吃的苦中苦，荷包滿懷裝。

本周財運前三名:

1.龍

財運:本周財運大好，現金收入頗豐。每個人收入來源不同，但大體而言都是聰明加上一些技巧，贏在時間點剛好。

2.猴

財運:本周是開心收成，贏得業績又贏得友誼。輕鬆之餘希望能在旅遊禮物的獎勵下，邊工作邊收入。

3.虎

財運:意外的大單，讓你財運的竄升，沒有多大的壓力，業務人員輕鬆進帳，令人羨慕到底。

本周愛情運前三名:

1.牛

愛情:異地戀人的暑假，情人相聚是你們最快樂的二個月。還好女友的工作穩定，不讓你擔心太多。

2.馬

愛情:未婚女性本周愛情桃花小開，可能是在旅遊的團體中出現較大機會，是個不錯的好兆頭，應多加把握。

3.龍

愛情:愛，是一起看夕陽 ，一起坐車回家料理晚餐，一起經營新婚的二人世界，更加瞭解對方。

本周健康運前三名:

1.龍

健康:本周健康運勢不錯，熱愛健身房運動，瘦身之後的自己更具魅力，走路都感覺身體變輕盈許多。

2.牛

健康:健康運不俗，忙碌的身體，即使週末假日也不忘運動，喜歡流汗後痛快的淋浴及輕鬆感。

3.狗

健康: 本周健康運尚可，年輕人還可以，女性特別要留意冰冷飲料要節制，總是會影響婦科及大小腸的完整健康。

(中時 )