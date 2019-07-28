《ESPN》先前找來20位匿名球隊高層、教練與球探票選聯盟第一人，結果「可愛」里歐納德雀屏中選，「字母哥」阿提托康波與「大鬍子」哈登也獲支持，「小皇帝」詹姆斯卻連1票都沒有，這讓《Yahoo Sports》資深記者海恩斯不爽了！

「我認為當今NBA沒人可以取代詹姆斯第一人的地位，」跟《ESPN》沃納洛斯基、《The Athletic》查拉尼亞同為美媒爆料天王的海恩斯表示，「我不是在貶低里歐納德，他帶領暴龍奪冠確實很了不起，擊敗的卻是傷痛連連的勇士。」

海恩斯強調，就算湖人上季遭逢眾多傷痛，戰績也不出色，仍然沒人可以撼動詹姆斯的聯盟第一人地位，「所以就算到了現在，我仍把詹姆斯放在第一人位置，杜蘭特第2，然後才是里歐納德。詹姆斯連1票都沒有，這讓我很震驚。」

就連《ESPN》自家記者格林伯格也不認同這項調查數據，更預告詹姆斯下季爆發，「詹姆斯一定聽到無數抹黑與看衰他的言論，說他不強了，所以我相信下季他將主宰球場，我們會看到一個體力充沛、憤怒且仍在巔峰的詹姆斯。」

(中時電子報)