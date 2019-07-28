教育部樂器銀行與MIT米特薩克斯風重奏團合作，今年5月起開始募集樂器，到6月底止，已收到超過20把樂器。樂器銀行會將這些樂器送到偏鄉學校去，讓當地孩子也可以沈浸在藝術的氛圍中。

教育部樂器銀行2015年底成立，3年來深耕台灣偏鄉，走過台灣一百多所偏鄉學校，專注於服務有音樂教育或特色發展需求的偏鄉學校，近期為了擴大整體服務範圍及落實美感教育的推動，更希望國內懷抱熱情的廠商團體一起加入。

樂器銀行是全球獨有，成立到現在，已經將二手樂器維修、媒合到偏鄉已有116所學校、2024件樂器，成果斐然。

而MIT米特自成立以來除了積極推廣臺灣薩克斯風教育，也和多個國際知名音樂家、樂器廠商合作。樂器銀行自5月與米特簽訂合作備忘錄，期間只要捐贈樂器的民眾持樂器銀行所頒發的「感謝狀」，即可於米特薩克斯風專賣店享有九折優惠。

截至6月底，已收到超過20把樂器，其中不乏米特的指導老師與學員，就連團長陳冠文也將他唯一一把Saxphone捐出。他表示，音樂的價值不在樂器上的技巧與音色變化，而是在於音樂如何改變你的人生。希望偏鄉的孩子透過樂器銀行的傳遞，體會人生的多姿多彩。

「教育部樂器銀行」結合產官學界資源，藉由閒置樂器統整、民間團體捐贈以及樂器產業界支援等三方資源，達到樂器媒合、維修、交換等三個大目標。

系統的運作基礎，建構在整合全國各級學校公有閒置樂器，配合本系統獨立建置的維修中心以及協力廠商的協助，讓堪用的樂器回收再利用，提供有需求的學校申請借用，並以偏鄉學校為優先。

教育部歡迎各界踴躍至「教育部樂器銀行-樂器媒合維修交換系統資源庫」媒合平台(http：／／musicbank.moe.gov.tw／)，登錄捐出閒置樂器及需求。

(中時 )