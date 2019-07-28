國民黨全代會今天登場，預計修訂黨章，刪除總統兼任黨主席條款，前黨主席洪秀柱上午受訪表示，今天時機不宜，應該要等新任總統出現後再討論，這不是今天的重點。

藍天行動聯盟上午集結於板橋體育館大門口外，高喊「反對刪除總統兼任黨主席條款」，不要讓韓國瑜成為跛腳總統。

全代會將通過的黨章修正案，最為關鍵的就是刪除總統兼任黨主席條文，意味著高雄市長韓國瑜若明年勝選，就任總統後不能再兼任黨主席。被問到此時，前黨主席洪秀柱說，今天時機不宜，總統要兼任黨主席應該等到新任總統出現後，在討論這個議題，今天重點應該不是在這裡。

由於鴻海前董事長郭台銘今天人在歐洲確定缺席全代會，黨內團結隱然生變數，洪秀柱說，團結不是嘴巴講，而是要靠行動。大家只要放棄成見，沒有私念，才能夠真正團結，否則是空話。

洪秀柱說，郭台銘大概有自己的行程，每個人心中有一定的規範，能為大局著想的雄心。

媒體詢問，外界擔憂韓國瑜恐撐不到8、9月，洪秀柱樂觀表示，不要先往壞的地方想，只要好好努力，韓國瑜有潛力。至於黨內有無討論副手人選？洪說不清楚黨內事情，副手應該尊重韓國瑜的意見。

對於蔡英文總統對走私香菸案道歉，洪秀柱說，此次私菸問題根本就是民進黨推諉卸責，一筆混帳，社會自有公評，超丟臉的。

(中時 )