陳偉殷中繼。(MLB Taiwan臉書)

陳偉殷休了6天之後再次登板，這次又是接手山本喬丹的敗局，山本比前一次被打得更慘，4局失6分吞第2敗。陳偉殷上來時落後5分，中繼本季最長的3局，失掉2分，自責分率稍降至7.46。響尾蛇終場以9-2大獲全勝。

4局上馬林魚還1比0領先，山本喬丹連續保送又觸身球，一路弄到滿壘。這時山本直球不靈改以曲球應戰，結果偏低的曲球被響尾蛇阿麥(Nick Ahmed)轟出牆外，滿貫全壘打！單局爆6分之後，5局上改由陳偉殷登板。

陳偉殷一登板就讓對手三上三下，包括連續9顆好球K掉兩人。6局上他被傑克藍(Jake Lamb)轟出兩分彈，不過很快止住失血，三振了投手艾力克斯楊(Alex Young)。結果該局下半陳偉殷第一個打擊，也馬上被艾力克斯楊三振出局。7局上殷仔同樣讓響尾蛇三上三下，完成今日的任務。

意外的是陳偉殷此役4K居然是全場最高，亦是自己本季新高。響尾蛇投手3人加起來也只4K，殷仔總共51球有38顆好球。可能是今日無風的關係，殷仔的直球削邊多次得手，4次奪三振都是以直球決勝，而且沒有四壞保送，整體來說控球相當不錯。

接替陳偉殷登板的葛雷洛(Tayron Guerrero)火球連發，不慎砸中渥克(Christian Walker)手臂，渥克氣得破口大罵。此時葛雷洛居然還向響尾蛇的休息區挑釁，爆發板凳清空的對峙，還好最後沒打起來。

(中時電子報)