印度北方省（Uttar Pradesh）24日發生一起暴力攻擊事件，1隻母老虎稍早因咬傷當地村落一名兒童，隨後遭30多位村民圍剿報復，最後遭亂棒打死。

What the hell!! This is allegedly from Pilibhit. The full grown tiger was beaten to death by the villagers! We take over their natural habitat & then such display of cruelty! @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/08srBnpy5J — Akancha Srivastava (@AkanchaS) July 26, 2019

據印度人報（The Hindu）報導，鄰近印度北方省特萊（Terai）地區「皮利比特老虎保護區」（Pilibhit Tiger Reserve）的一處村落，24日發生3¬、40位村民合力亂棒打死一隻母老虎的殘忍事件。

現場畫面顯示，多名男性手持長棍，接力在母老虎身上來回抽打，母老虎仰躺草地上不斷掙扎，影片最後停留在受傷老虎爬起身準備反擊、眾人拔腿狂奔逃離現場的畫面。

不過當地官員表示，母老虎因傷勢太過嚴重，最終並沒有追上這些施暴者，牠在受傷後9小時不幸喪命，經解剖鑑定後，母老虎死因為失血過多死亡，身上還有多處骨折，皮膚上也有多處遭鈍器攻擊留下的傷痕。

村民指控，這起案件源自於上周村里一名男童跑到村落近郊叢林小便，隨後遭到這隻母老虎攻擊咬傷，9名村民趕到出事現場營救男童卻也遭咬傷，遂引發更多村民聯合攻擊這隻母老虎的行為。

當地官員稱男童無故擅闖老虎的自然棲地。

(中時電子報)