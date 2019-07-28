家住北市士林區的葉姓女子，月前在網路上結識一名自稱是在葉門當醫官的４１９詐騙集團成員，對方誆稱要來台與葉女結婚，但需１萬美金的機票錢，葉女被愛沖昏頭，信以為真，竟跑到銀行匯款，經行員發現有異報請轄區士林分局天母所員警前來勸阻，及時阻止葉女上當。

天母所警員潘睿宇、實習生李豐碩，是在日前在轄內巡邏時接獲通報，聯邦銀行士東分行疑有民眾遭詐騙，２員立即趕赴銀行找到當事人葉女後得悉，葉女是在網路上結識外籍網友且論及婚嫁，對方自稱人在葉門當醫官，因戰爭原因若要離開戰區前來台灣與葉女結婚，需要葉女匯款美金１萬元過去，才能搭乘噴射機前往土耳其再轉機來台灣。

葉女信以為真，才趕到銀行要匯款給對方，潘員知悉後立即拆穿這是國際４１９詐騙慣用手法，並提出近期民眾遭詐騙案例解說，及時阻止葉女被騙。

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(中時 )