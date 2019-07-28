高雄市茄萣區薛姓男子28日凌晨點火後自殘，消防局人員到場將他送醫。（林瑞益翻攝）

高雄市茄萣區金鑾路28日凌晨近2時發生火警，警消到場救援，發現現場的樓梯牆面與走道有一些疑似遭火燻過的痕跡。警消初步調查，是37歲薛姓男子在酒後心情不佳，與家人發生爭吵，所以點火洩憤，家人發現後即時撲滅火勢，幸未釀成火災。

消防局人員在凌晨接獲通報後，出動共13車25人前往搶救。現場是2樓建築物，於1到2樓樓梯燃燒廢棄物，消防人員到達現場時，民眾已自行撲滅火勢。

警方調查，起火原因是薛姓男子因細故，酒後心情不佳與家人發生爭吵，一時情緒失控，點燃紙張洩憤，家人發現樓梯間的火勢，趕緊撲滅火勢，幸未釀成災情。警方到場後，薛男拾起小剪刀自殘，警員立即制止薛男的舉動。

警員見薛男左手流血，急中生智，趕緊使用現場的線繩為他止血，在消防救護人員到場後，將薛男送往醫院救治，所幸，沒有生命危險。

湖內警分局表示，自殺不能解決問題，民眾如果碰到令人心灰意冷的人生關卡時，不妨以樂觀、開朗的心態面對，切勿尋短，也可以撥打專線0800-788-995，以及向親朋好友求助。

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