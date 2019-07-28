「成吉思汗館長」陳之漢昨天(7/27)晚上與「吃屎哥」游兆霖對戰、現場直播，結果吃屎哥60秒就被館長KO，被連踢下盤倒地不起，哀號「我投降了」、「館長我錯了」，隨後館長開直播說明，為何他要親自下海打這場比賽，「因為吃屎哥的後面有人」想利用吃屎哥弄他。

館長在youtube直播中說，吃屎哥後面的那群人一定不簡單。上次吃屎哥來時，有三台賓士車護送他，「賓士車停很遠，有少年仔叫吃屎哥拿講稿開直播嗆聲，這些都是有人在教他的。就連剛剛對打，他們的人也有來，但看到刑事組的人在上面，人都跑光了」，館長也報警，讓市刑大介入調查。

館長說，單挑前他問吃屎哥「你一個人來嗎？」吃屎哥回答，「對，我一個人」，館長反問，「你上次來不是跟一大堆人嗎？」結果吃屎哥說，其實他已經在健身房外面繞了四圈，才被館長的人叫來，當時也有車跟著他。

館長直言，他之所以上場打爆吃屎哥，目的就是為了要釣魚，因為他的員工、客人看吃屎哥、少年仔一直到健身房鬧，已經多次都想動手了，所以藉著這次約戰，跟林口分局、刑事組都安插好了，看看背後到底是誰？「這是一個很大的陰謀，吃屎哥天真呆呆的，為什麼有膽量一直敢拱我。很簡單！因為他後面有很多人，利用他的善良在對付我。」

館長說明打這場比賽的理由。(翻攝自 館長成吉思汗)

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(中時電子報)