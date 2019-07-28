演藝圈內知名陳姓髮型設計師，日前搭乘計程車回家時將手機遺忘在車上，因手機內存有許多重要資料及相片，陳擔心遭人冒用，隔了２天到中正一分局忠西所報案協尋，警方受理後立即調帶分析查出陳某搭乘計程車車號，迅速找到司機歸還手機。

陳姓髮型設計師是在日前晚間搭乘計程車返家，隔日才發現不慎將手機遺落車上，因手機內存放許多工作用資料及相片，擔心遭人不法利用，於是在第３天前往忠西所備案協尋手機。

員警林庭緯受理後，根據陳某表示是搭乘知名計程車隊的車輛，而且在搭車過程中曾傳位置訊息給女友，林員透過陳某上車地點及位置訊息等資訊，分析研判陳民返家的可能路線，經過交叉比對結果，找出行經該路線並可能搭載陳民計程車，使用計程車交通系統聯繫小黃司機請其協助尋找，果然在２天後在該計程車後座縫隙找到陳民丟失的手機，員警立即請司機送回手機至派出所，再通知陳某前來領回。陳某獲知欣喜萬分，直呼員警神救援！

(中時 )