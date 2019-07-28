小組人員在周遭放置多罐蜂蜜。(楊漢聲翻攝)

熊寶寶目前健康狀況良好。(楊漢聲翻攝)

27日在台東海端廣原部落遭人發現被土狗追的熊寶寶，林務局將熊寶寶安置在野外的遙控鐵籠中，並在鐵籠周遭放置多罐蜂蜜，盼望藉此吸引母熊媽媽將小熊帶回，但等了一整夜熊媽媽卻都未現身。

台東縣海端鄉廣原社區1位王姓蕉農，27日在自家香蕉園巡視時，發現自家的2隻土狗追著1隻陌生的「小黑狗」玩耍，但卻越瞧越不對，這支小黑狗不僅沒有尾巴，模樣也「怪怪的」，仔細端詳下才驚覺竟是「台灣黑熊」。

林務局接獲通報後立即成立台東廣原小熊安置應變小組，經台東縣動物防疫所及花蓮南安小熊的獸醫初步觀察，廣原小熊的健康狀況頗佳，活力、野性與食慾都很好，27日下午已進食水果、蜂蜜水、白煮蛋等食物。

台東林管處長劉瓊蓮表示，目前尚無法得知小熊性別，因廣原小熊具攻擊性，獸醫無法貿然接近，另外由於小熊健康狀況良好，希望能儘早原地野放小熊，希望在降低人為干擾下，儘快讓小熊跟隨母熊回到山林的家中。

27日晚間團隊人員在鐵籠周遭放置多罐蜂蜜，希望熊媽媽能被蜂蜜味道吸引接近鐵籠，進而發現熊寶寶，但等了一整夜卻未見熊媽媽現身，希望明後天就能等到熊媽媽。

(中時 )