周麗蘭／雲林報導

台北市長柯文哲28日到斗六市的六房媽祖紅壇上香，被問及蔡總統終於對私菸案道歉而且改口的看法，柯兩度表示蔡英文總統最大的問題是「旁邊站的那些人」都在搶國營事業，搶到肆無忌憚，都在「ㄘㄥˋ」（啃食之意）國家，總統都不講話。

柯文哲表示，很多話他不想公開講，總統旁邊站的那些人，「我們都會看蔡英文旁邊站的都是這些人」（台語）， 而且搶國營事業，搶到肆無忌憚， 這是今年才造成的嗎？不是，在過去兩三年當中，那些人一直在「ㄘㄥˋ」， 在「ㄘㄥˋ」國家 ， 總統都不講話，這是冰山一角 ，他沒有太多評論，但這件事情他覺得辦不下去。

媒體問柯蔡英文總統道歉沒有用嗎？柯文哲說，1萬條香菸是要辦到什麼程度，有買的全部要處罰嗎，不然處罰看看好了，1萬條香菸是要有多少人買才有想就知道，是1萬條耶，不是1萬根。

柯文哲說，私菸案現在辦或不辦都很困難，1萬條香菸真的要大屠殺的話，國安局、侍衛室至少一半的人都不見，風行草偃，這種文化的改造不是一天可以解決，三年來不處理，現在要處理，這個案子怎麼辦都很慘。

柯文哲強調，「再講一次，蔡文總統的問題是旁邊站的都是哪些人，我們看一看，啊這些都沒有用。」

(中時 )