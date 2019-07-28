台中市政府農業局為行銷台中優質農產品，昨、今兩天日率領業者北上到台北希望廣場擺攤，展售巨峰葡萄、新社白毛台葡萄、東勢高接梨、梨山水蜜桃等農特產品。農業局表示，台中具有良好的氣候地形，生產出各式各樣的優質水果，目前正值葡萄、高接梨、水蜜桃盛產期，歡迎民眾踴躍參觀選購。

農業局長蔡精強說，台中種植巨峰葡萄面積約487公頃，一年可收兩期，年產量約1萬8000公噸，果肉豐厚Q彈，含有豐富的維他命B3、鎂、葡萄多酚等，有助新陳代謝；新社白毛台出產的五星級葡萄，出產自海拔700公尺、日夜溫差極大的白毛台高地，果實圓潤飽滿、口感甜中帶微酸，品質全國最優。

蔡精強指出，台中市也是高接梨的發源地及主要產區，目前市面上有豐水、新興、幸水、秋水等多種高接梨，營養成分高，極受消費者喜愛；梨山水蜜桃目前栽培面積約有462公頃，包括上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種，甜度13度以上，成熟後氣味芬芳，產期從6月下旬至8月中旬。

農業局強調，台中目前正值葡萄、高接梨、水蜜桃盛產期，歡迎全國民眾踴躍到場選購，現場更安排親子趣味遊戲、樂團表演等活動，要讓民眾玩得盡興愉快。新社白毛台葡萄訂購專線：新社區農會04-25821836；東勢光波水梨訂購專線：東勢區農會04-25880485；梨山水蜜桃訂購專線：和平區農會04-25942530。

(中時 )