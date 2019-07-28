台中市動保處昨日在台中市立圖書館西屯分館舉辦浪愛有家關懷動物講座，邀請獸醫師林子軒以「一起生活吧，貓小孩」為題，說明如何解決貓咪隨地大小便、半夜嚎叫或咬人等行為問題，3小時課程，逗趣又專業的講解引人入勝，吸引許多民眾到場聆聽。

動保處表示，近年台灣民眾飼養貓咪的比例逐年升高，貓小孩的行為問題也漸漸受到重視，許多飼主常在飼養後，才發現家中貓小孩有隨地大小便、半夜嚎叫或咬人等行為問題，卻束手無策。

昨日課程中林醫師以逗趣又專業的講解，層層剖析寵物貓的內心世界，帶領民眾了解牠們的習性及生理需求，並提出許多有效的解決辦法，讓主人們能夠試著改善家中寵物貓的行為問題。

動保處提醒，飼養寵物前要做好準備，飼養後也要有面對及解決問題的決心，期盼民眾藉由講座掌握與家中貓小孩共處的訣竅。

今年「幸福毛孩生活課程」與「浪愛有家關懷動物講座」陸續推出豐富主題，下一堂將以孩童為對象，設計「毛起來愛─小小飼主體驗」課程，透過犬貓模型及其它道具，讓孩子們體驗身為飼主所須肩負的責任，學習尊重動物感受。

(中時 )