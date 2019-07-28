到底「大鬍子」哈登多想跟「忍者龜」韋斯布魯克再次聯手，從這爆料可以清楚看出！《休士頓紀事報》資深記者費根詳細寫出火箭透過交易換來韋斯布魯克過程，除了整個過程只花6天，更爆料哈登不斷催促火箭總管莫瑞完成交易！

費根在報導中寫到，當里歐納德確定將跟保羅喬治攜手跳槽快艇後，莫瑞才開始有了交易韋斯布魯克的念頭，隨即告知了火箭老闆費爾蒂塔與總教練丹托尼，沒想到哈登此時主動打給莫瑞，強調自己跟韋斯布魯克談過未來聯手的可能性。

莫瑞接下來時間密切跟雷霆總管普雷斯蒂聯絡，數度認為這筆交易很難成真，「這筆交易一度看起來對雙方都沒好處，甚至我都跟費爾迪塔講明了，這筆交易有可能告吹，因為我認為沒有合適的交易方案，所以我原本希望完成三方交易。」

在火箭跟雷霆談判期間，哈登除了全程參與，更跟莫瑞討論更多可行方案，當交易總算搞定，莫瑞不得不打電話告知保羅，「我討厭打那通電話，我相信保羅也不希望接到我的電話，他在火箭表現非常棒，我們跟總冠軍只有一步之遙。」

「在跟雷霆談判期間，哈登曾經問過我，為什麼這筆交易拖這麼久時間？當時我回答他，兄弟！當初為了交易到你，我花了整整5個月！」莫瑞說，由此可見哈登有多麼想跟韋斯布魯克再次同隊打球，也不想繼續跟保羅耗下去了。

(中時電子報)