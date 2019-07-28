對郭示好？柯：不會因他是誰而不跟人家合作 10:542019/07/28 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲28日早上到斗六市六房媽紅壇上香，拜完後對信徒說話及接受媒體採訪。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周麗蘭／雲林報導 台北市長柯文哲28日回答媒體詢問與郭台銘是否有合作空間，他表示對台灣有利的甚麼都可以合作，「我們不會因為他是誰而不跟人家合作」。 媒體問柯文哲有無跟郭董聯繫，柯文哲表示，至少也要郭回國，人都沒有看到，要談什麼？等到回國，有機會要談再談。 柯文哲說，對台灣有利的甚麼都可以合作，他也不會因為他（指郭）是誰而不跟人家（指郭）合作 ，他邏輯很簡單，在台灣與人民的利益前提之下，思考怎麼合作。 (中時 ) #合作 #柯文哲 #台灣 #媒體 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓忘知遇之恩批「沒中心思想」？柯：他已還恩 12:262019/07/24 政治 國安局私菸可追溯自2011年 柯：積弊已深 12:412019/07/24 政治 快問快答節目 柯P：吳是大數據認證白賊！ 13:502019/07/24 政治 指賴逃亡海外？李退之諷柯P：怕賴海外練絕世武功？ 10:332019/07/25 政治 為何醫生變市長？柯妙答笑翻全場 11:402019/07/25 生活 郭台銘動向受關注 幕僚：人在歐洲 22:262019/07/25 政治 柯酸蔡撿到菸 藍綠對決將輸韓 10:492019/07/26 政治 私菸讓柯P民調超前 蔡英文：柯文哲沒有參選啊 18:562019/07/26 政治 郭是總統最佳人選？柯：要能說服台灣人民 09:292019/07/27 政治 接受《少康戰情室》專訪 韓國瑜：柯文哲一定會出來選 16:462019/07/27 娛樂 政治熱門新聞 當這兩字一出口 李艷秋：蔡英文選舉已經結束了！ - 政治 聽小七員工罵「韓導」韓粉微笑回一句 - 政治 私菸案英粉盲目護航 妖西：蔡英文敗象已現！ - 政治 私菸案後最新民調 韓黑議員嘆：恭喜韓國瑜 - 政治 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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