周麗蘭／雲林報導

台北市長柯文哲28日回答媒體詢問與郭台銘是否有合作空間，他表示對台灣有利的甚麼都可以合作，「我們不會因為他是誰而不跟人家合作」。

媒體問柯文哲有無跟郭董聯繫，柯文哲表示，至少也要郭回國，人都沒有看到，要談什麼？等到回國，有機會要談再談。

柯文哲說，對台灣有利的甚麼都可以合作，他也不會因為他（指郭）是誰而不跟人家（指郭）合作 ，他邏輯很簡單，在台灣與人民的利益前提之下，思考怎麼合作。

(中時 )