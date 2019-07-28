台中市政府勞工局為增加原住民基層勞工收入，協助他們由基層技術工或勞力工提升為營建工程包商或管理人才，特別舉辦「輔導原住民營造業勞工微型創業小包商育成班」，第1班已於6月28、29日於梧棲區辦理完畢，第2班將於近期舉辦，預計招收20名學員，歡迎原住民勞工踴躍報名。

依據原民會的原住民就業狀況調查報告，原住民就業者以從事營建工程業的比率最高(占15.14％)，而原住民就業者每月主要工作收入統計，從事營建工程行業者，每月主要工作平均收入3萬2869元，若為基層技術工及勞力工，每月平均收入2萬3254元，兩者相差9615元。

為增加原住民基層勞工收入，勞工局長吳威志說，首先應協助原住民勞工提升技術或專業知能，由基層技術工或勞力工提升為營建工程包商或管理人才，讓原住民勞工有能力自己承攬工程，進而增加營造業勞工的收入。然而，想成為小包商，基本工程審圖、成本估價、投資風險分析等基礎知能是不可或缺的。

勞工局創新舉辦「輔導原住民營造業勞工微型創業小包商育成班」，安排假日或晚間上課，以利在職的原住民勞工參訓，課程總時數約6小時，作為原住民營造業勞工微型創業的前導課程，訓後如有青年學員有創業輔導或創業貸款的需求，將透過「青年創業一站式服務」提供無縫接軌的協助。

勞工局強調，「輔導原住民營造業勞工微型創業小包商育成班」第1班已於6月28、29日於梧棲區舉辦。參訓學員「小田」表示，參與該課程最大的收穫在於學看工程圖、工料分析及掌握工程進度，因為看懂工程圖才能掌控施工品質，會工料分析才能控制施工成本，能掌握工程進度才不致發生違約問題，這三項功課是承包工程賺錢與否的關鍵。

此外，「小田」也對於勞工身分與雇主的責任與角色有更深刻思考，他說，未來如有機會承攬工程，會更謹慎管理工程品質。

(中時 )