來自12國家7500名跑者28日一大清早參加「2019 ZEPRO CITY RUN城市路跑～彰化場」用雙腳體驗了鹿港小鎮文化之美。（吳敏菁攝）

來自12國家7500名跑者28日一大清早參加「2019 ZEPRO CITY RUN城市路跑～彰化場」用雙腳體驗了鹿港小鎮文化之美，跑進古蹟、歷史建築林立的小鎮，也跑向了彰濱工業區裡的觀光工場群，體驗了鹿港文化多采多姿的蓬勃生命力，縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏也一起鳴槍，說鹿港也有開放的博物館美稱，是微笑之鄉，用雙腳跑來遍小鎮的土地、更能深度體體驗鹿港的美。

今天清晨6點不到，跑著們就滿懷興奮的熱情聚集在鹿港鎮運動場，伸腰、踢腿等暖身，等待鳴槍的一刻，大夥就衝啊！開始了這場讓人備受期待的不一樣路跑，參賽年齡從2歲到83歲。

這次主辦全統運動用品股份有限公司總經理余俊芳表示，台灣是製鞋王國，擁有最棒的製鞋技術，ZEPRO是台灣本土運動品牌，運用最高的科技，提供專業裝備，今年1月至12月在台灣各大城市辦路跑，這次來到鹿港，跑者都非常的開心。

縣長王惠美表示，感謝全統辦理路跑，讓跑者體驗在地風情，也感謝鹿港二路慢跑協會長期以來在鹿港地區對慢跑的推動，鹿港，擁有非常深厚的文化底蘊，在地鹿港人曾自豪說，連在路邊賣豆漿都很會寫毛筆字，還有在工廠割玻璃的工人也很會畫國畫，鹿港，有天后宮、龍山寺、文武廟、城隍廟等古蹟景點，還有美食小吃，也有博物館，歡迎跑者體驗鹿港在地文化之美。

王惠美表示，今年彰化縣政府也規劃了7場馬拉松賽事，於10月20份起跑的社頭馬拉松開始、員林、二水、田中、鹿港、彰化樂活盃，一直到今年12月的二林馬拉松，歡迎世界各地及國內熱愛路跑的運動選手一起來深入彰化的鄉鎮市，感手多采多姿的地方風情。

來自12國家7500名跑者28日一大清早參加「2019 ZEPRO CITY RUN城市路跑～彰化場」用雙腳體驗了鹿港小鎮文化之美。（吳敏菁攝）

來自12國家7500名跑者28日一大清早參加「2019 ZEPRO CITY RUN城市路跑～彰化場」用雙腳體驗了鹿港小鎮文化之美。（吳敏菁攝）

來自12國家7500名跑者28日一大清早參加「2019 ZEPRO CITY RUN城市路跑～彰化場」用雙腳體驗了鹿港小鎮文化之美。（吳敏菁攝）

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