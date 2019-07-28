中央氣象局今（28）日表示，今日各地午後皆有發生午後雷陣雨機率，且可能達到大雨至豪雨等級，以西半部地區及各地山區發生機率尤高。周四（8月1日）起，南海到菲律賓東方海面可能有季風低壓或熱帶擾動生成，將迎來颱風好發季節，須特別注意。

氣象局預報員林定宜表示，今日受到太平洋高壓勢力較弱影響，午後天氣轉趨不穩定，全台各地發生午後雷陣雨機率高，可能有大雨至豪雨等級，尤以西半部地區及各地山區發生機率較高，南部的午後雷陣雨甚至可能延續下到晚間。此外，各地氣溫也偏高，高溫約32至35度，沒下雨時容易感到悶熱。

周一至周三太平洋高壓勢力將再增強，各地為多雲到晴天氣，但因風向轉為東南風，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區則為午後局部短暫雷陣雨，降雨範圍及時間則將較今日來得縮小。

林定宜指出，周四之後，在南海到菲律賓東方海面可能有季風低壓或熱帶擾動生成，天氣轉變不穩，水氣也較多，花東地區及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區仍以午後局部短暫雷陣雨為主；至於是否因此生成颱風，林定宜說，低壓生成的時間及位置還有很大不確定性，仍需繼續觀察，但8月本是颱風生成經過台灣附近最多的月份，故周四後的天氣變化本屬正常現象。

氣象專家吳德榮亦在其「三立準氣象‧老大洩天機」專欄指出，最新歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，週六（8月3日）20時，由南海向東延伸至西北太平洋的「季風低壓槽」內，各有2至3個熱帶擾動發展，透露出西北太平洋將進入颱風生成旺季，但仍有很大的「不確定性」，應持續觀察。

【氣象】太平洋高壓偏弱，今午後慎防豪大雨來襲

(中時 )