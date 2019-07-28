國民黨第20屆第3次全代會上午在新北市板橋體育館舉行，會中並推舉高雄市長韓國瑜為國民黨總統參選人，但地主的新北市長侯友宜卻在同一時間前往汐止，並未現身全代會場，對此侯友宜受訪表示，這些行程都是在全代會還沒公開之前就已經安排好了，當市長就是要把市政工作做好，把本顧好，才有辦法去支持、支援哪一個候選人。

新北市長侯友宜上午主持汐止自強市民活動中心開工典禮，並未出席國民黨全代會。（陳俊雄翻攝）

新北市長侯友宜上午在汐止地區連續參加國民運動中心、建成路停車場規劃及新昌、自強兩里的市民活動心動土典禮，確定缺席在板橋舉行的國民黨全代會。

侯友宜表示，他一早就到汐止國民運動中心看暑假期間使用率，看建成路停車場未來如何規劃更好的公共托育、托老及停車使用狀況，早上也有新昌里、自強里二個市民活動中心開工典禮，都是汐止市民非常重要的活動領域，未來可做老人共餐、長照、甚至可以開很多研習班，讓汐止有個安居樂業的好地方，因此上午特別來汐止參加這四項活動。

侯友宜指出，除了新昌里、自強里活動中心開工二個公開活動，他先前還前往運動中心，建成路停車場等其他活動，對汐止民眾來說這些都是很重要的市政行程。他強調，這四個地方市政行程在全代會還沒公開之前就已經安排好了，一切都是以市政工作為最主要，相信大家都能夠體諒。

侯友宜表示，每一個人都要贏得市民的認同，贏得市民推動安居樂業的想法，才能去支持任何一個候選人，還能獲得勝選。他表示，當市長的角色，就是回歸到市政議題，把市政工作做好，才是最重要的本，把本顧好，才有辦法能力去支持、支援哪一個人，才有意義。

(中時 )