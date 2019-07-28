香港男團「BOYZ」成員張致恒(Steven)，日前突曬一家三口照宣布閃婚直接升格人父，然另一半不是交往5年的星女友梁皓恩，而是粉絲雯雯，女友聽聞此事，完全崩潰，甚至暗示自己厭世不想活，之後張致恒又被爆疑似「腳踏五條船」，過去也曾坦言患性上癮症，如今人生進階反倒惹來一面倒罵聲，封他為「世紀賤男」，形象崩毀，賠上事業。

張致恒閃婚當爸扯出多劈醜聞，星女友梁浩恩看了他po出全家福照，才驚覺「新娘不是我」，留言質問「我呢？你會不會覺得你有什麼話要和我講？你想逃避到什麼時候，一個電話都不面對？」，又po文「為何突然世界末日」、「我怕過不了今晚」、「被偷走的那五年」，完全崩潰，甚至連輕生的念頭都有了，之後又有多名女友跳出來勇揭自己遭渣男腳踏多條船，「小四」Moon則爆料她早已知道雯雯的存在，透露張致恒正是因雯雯懷孕才補票結婚，心碎痛批他「騙了一個又一個」。

張致恒因複雜的感情生活敗壞形象，連帶重創事業，原定9月在紅館開演唱會，也因此被迫取消無限期擱置，網友也轟他因自己的風流帳，害得團體受到連累，就連對他最死忠的粉絲後援會，也在微博發出公告，「該來的還是沒有來，該散的都散了吧，大家後會無期@張致恒steven再見！」，直接跟偶像切割，但卻被讚爆，直說後援會相當明智，「三觀(世界觀、人生觀、價值觀)好正的粉絲團」。

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(中時電子報)