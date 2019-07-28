台中市兩大不動產開發商業同業公會響應台中購物節，自7月20日至28日在大台中國際會展中心舉辦「台中房地產交易博覽會」，吸引超過70個優質建商共襄盛舉，展出90項優質建案，截至目前，銷售成交量已達約8億元，創下佳績。台中市政府都市發展局長黃文彬特前往參觀，盼藉此博覽會共同行銷宜居城市，吸引更多人移居台中。

都發局表示，此次博覽會展出內容相當豐富，除了相關建案、建材等周邊設備外，建築師公會更以台中宜居建築為主題，宣導市府宜居城市政策；市府並以「富市台中、新好生活」為主題，展示市府重大建設模型，包括水湳國際會展中心、綠空鐵道軸線計畫、社會住宅(育賢段、惠來厝段)、13期重劃區、台中市都市空間設計大獎作品等，歡迎民眾前往參觀。

此外，各項建案佈展設計皆突顯企業特色與經營理念，展出方式也相當多元，如運用VR虛擬實境，讓民眾不需到現場就能看屋。許多民眾更反應展場空間相當舒適方便，逛起來輕鬆愉快。

兩大不動產開發商業同業公會表示，此次參展建案創下亮眼的銷售佳績，截至目前，成交量已達約8億元，提醒民眾把握機會前往參觀，或展期後藉由「賞屋地圖」，前往有興趣的建案參觀洽詢。

(中時 )