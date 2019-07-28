國安局人員涉嫌走私上萬條免稅菸，中華航空在26日交出2013年賀誼專案、慶誼專案2筆資料，並將資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信調離主管職，交通部政務次長王國材表示，華航今日將再交出新資料，周末約有逾20人投入資料還原工作。

交通部長林佳龍昨日表示，羅雅美、邱彰信調職只是「第一步」議處，如果不調開，外界會喪失信任感，希望能給司法和行政調查最大的空間，也讓下面同仁沒有任何壓力，但並不代表這是最後的議處，已要求華航在一周內完成行政調查，並詳實公布。

交通部政務次長王國材證實，華航今日將公布新數據，華航董事長謝世謙也承諾，周末會加班追查。華航指出，目前正往前追查每班班機菸品的數量，與相關的負責人，預計今日會發出新聞稿公布。

然而，華航日前公布2015年前總統馬英九出訪的固平專案與佑誼專案，菸品銷售數量遭刪除，華航認為案情不單純，將一併調查。知情人士透露，這兩次都是臨時交辦的任務，恐怕根本沒有時間採購免稅品。

根據《八年執政回憶錄》書中內容顯示，馬英九在2015年3月24日搭乘專機至新加坡弔唁李光耀，該次出訪即為佑誼專案；固平專案則是馬英九與大陸國家主席習近平在新加坡會面，兩次任務均是當日來回台新。

(中時 )