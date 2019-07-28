總統蔡英文日前宣示下會期將完成「中共代理人」修法，但民進黨團現階段草案卻引發外界爭議，甚至被在野黨批評是「刑法100條復辟」。《台灣優勢客服科技》所接受委託執行的一份最新民調顯示，有60.8％民眾擔憂「中共代理人」法案，相關規範內容不夠明確，會讓政府機關有過多的裁量權，而演變成政治鬥爭的工具，僅有21.9％民眾表示不擔憂。

民調也詢問，是否有認為台灣有必要透過立法方式，更嚴格管控人民參與大陸地區所舉辦的各項活動及交流？ 僅有3成7民眾表示有必要，而51.4％認為沒有必要，未表態的有 11.6％。；民調也顯示，有41.3％民眾認為蔡政府執政以來，台灣的民主正在倒退，僅有34.4％認為在進步，另有24.3％未表態。

不過其實民調指出，有62.3％台灣民眾支持香港反《逃犯條例》抗議，僅有18.7％不支持；認同反送中的比例隨年齡增加而降低，20到29 歲表示支持的比例有 77.9％，明顯高於 60 歲及以上的 47.6％，高出 30.3％。

對於能源政策議題，將近5成的民眾表示台灣目前處於缺電狀態;僅約3成民眾對於民進黨政府要以太陽能和風力來取代核能發電的能源政策表示有信心，另有超過6成的民眾表示，願意以核能發電來補足用電缺口。

這份民調執行期間為7月19到23日，抽樣母體為台灣22個縣市，有效樣本為1068人，抽樣誤差在在 95％信心水準下，為±3.0 個百分點。

(中時 )