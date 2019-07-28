國民黨今天舉行全代會提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，韓國瑜已大幅民調領先，理應受到民意所冀望，不過整場全代會感覺氣勢鬆散，有些縣市首長還缺席，初選整合看起來也還沒個譜，反觀民進黨已經團結練兵，分工合作，分進合擊，國民黨一盤散沙般，奢談團結，又有什麼可能勝選？

全代會不僅澎湖縣長賴峰偉缺席，明明全代會就在新北市板橋區舉辦，作為地主新北市長侯友宜也說要因公缺席，連露個面都沒有，面對媒體追問，國民黨大頭無論連戰、馬英九、吳敦義、吳伯雄都快速離開，提名完就快閃離開，好像這次提名跟自己無關一樣，提名的好像不是自己黨初選出來的參選人一樣。

國民黨看起來表面上很團結，把立委提名人都找來了，口號都喊了，嘴巴上團結了，心裡面卻沒有團結，這種鬆散的軍隊，要怎麼跟初選後快速團結整合的民進黨鬥？民進黨最近即便遭遇私菸案，但看到民進黨立委第一時間接力發臉書澄清，就可看出他們練兵有素，反觀韓被綠營圍攻時，除了一些名嘴外，要參選的立委候選人可有出手幫忙過？

國民黨的全代會沒讓人感覺他們口中說的「一心一德」力挺韓國瑜的激情，看著大老們事不關己的反應，反而讓人感覺國民黨不夠團結，這種不團結的氣氛，恐怕會讓民眾對國民黨取回政權的野心產生質疑，國民黨如果大選還沒能夠整合成功，選民也不會認同這種還是「內鬥內行、外鬥外行」的宮廷式國民黨。

(中時 )