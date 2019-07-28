國民黨今(28日)在板橋舉辦第20屆第3次全代會，正式通過提名高雄市長韓國瑜為2020總統候選人。韓國瑜致詞表示，台灣需要重整旗鼓，重新開機，他要拜託所有海內外僑胞，韓國瑜第一次親自發出青天白日穿雲箭。讓青天白日重新見。韓更重批蔡永遠是「這個國家」，到底是哪個國家？對此，前民進黨立委林濁水嘲諷，「誰見過穿雲箭？別草包了，不懂去翻翻武俠小說？那麼，射穿雲箭做什麼，當然要征服宇宙了」。

韓國瑜說過去3年多，民進黨在蔡英文領導下，人民看到的愛與包容不見，只看到民進黨的菁英吃香喝辣，已經忘記世上苦人多，「蔡英文執政3年、倒退30年」，經濟不停退步，前途與未來黯淡。韓國瑜說，民進黨過去選舉時打出「清廉勤政愛鄉土」7個字，感動無數台灣人的心，如今蔡政府執政3年，換成貪汙、腐敗、愛權力，他忍不住質疑，「蔡英文領導的民進黨能再繼續執政嗎？」。

對此，林濁水在全代會結束後在臉書發文，稱「繼當塞子、爬樹、太平島股票上市等等的驚奇之後，他(韓國瑜)現在又有新招了，要和大家一起射穿雲箭了。誰見過穿雲箭？」別草包了，不懂去翻翻武俠小說？那麼，「射穿雲箭做什麼，當然要征服宇宙了」。「草包當總統？儘管該擔心，但卻也得稱贊他不斷提供令人驚嘆的娛樂？」。

網友們也紛紛在林濁水臉書留言，「所以我才一直奇怪為何綠色大便黨的槓一鳥救其賣連草包諧星都選不贏呢？」、「剩一個太陽了，還射……射月亮吧！射下來十五就不會漲潮淹水了」、「被政治圈耽誤的娛樂界諧星」。

前民進黨立委林濁水臉書貼文。(圖/截自 林濁水臉書)

民進黨執政民主倒退30年 韓國瑜批蔡：傷透人民心

(中時電子報)