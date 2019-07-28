國民黨全代會今(28)天登場，除正式推舉高雄市長韓國瑜為總統候選人外，也將進行黨章的修訂，議決刪除黨章總統兼任黨主席條款，對此引起藍天行動聯盟到全代會現場抗議，主席武之璋批評，黨政分離是玩笑話，全世界只有獨裁國家黨政分離。他也說，當前主席吳敦義沒能力很懦弱，唯有韓國瑜當總統又當主席才有改革的魄力。

根據現行國民黨黨章規定，黨員為總統時，自就任總統之日即兼任黨主席，但黨章研修小組日前彙整黨代表意見後認為，應刪除此條規定，落實黨主席由黨員選舉的制度和精神，也可保障主席的任期，以利主席主持黨務工作的整體性。

武之璋表示，當今所有的民主國家幾乎都黨政合一，不會搞一個黨比總統大，這是不可以的，在中華民國過去的威權時代有以黨領政、以黨領軍的現象，但在那時非常幸運，有出現很多偉大的領袖，所以能夠把分工調和得很好。

武之璋強調，今天台灣面對很多問題需要改革，很多制度、很多觀念要改革，尤其是民進黨搞的惡政，像性平、軍公教或教育都要改革，然而吳敦義根本就沒有能力改革，第一他是懦弱的人，第二吳敦義在思想上跟馬英九是一路的「溫良恭儉讓」，該改革的他認為不需要改革，像性平法他覺得是流行，是馬英九時代推動的，所以他不敢改革。

武之璋也說，制度面來講我們希望黨政合一，韓國瑜不要被架空，性格個性來講韓國瑜是個勇敢的改革者，他有理念也有信仰，但吳敦義沒有，吳敦義只有權謀算計。他認為，這個黨章修改過了國民黨的民調就會降低，但藍天行動聯盟還是會繼續抗議。

(中時 )