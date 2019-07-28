國安特勤私菸風暴持續延燒，並重創總統蔡英文聲望。對此，前國民黨立委蔡正元諷刺表示，蔡英文權貴集團吃香喝辣，走私香菸都只是總統府人員的超買陋習，他諷刺表示台灣真的很有「吃香喝辣」的價值。

針對特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府昨公布第二波懲處名單，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。蔡昨表示，對於這個案件，政府查辦到底的決心不容被質疑，政府的決心很堅定，一定會查辦到底。

對此，蔡正元則在臉書以民進黨曾說的台灣價值開酸，他指出，蔡英文權貴集團吃香喝辣，連走私香菸都只是總統府人員的超買陋習，他諷刺表示，台灣真有權貴吃喝的價值。此外，他說蔡英文權貴集團寄生華航、華膳、華儲、桃機、桃勤，台灣讓蔡英文權貴集團吃香喝辣、吃乾抹淨，當然真有價值。

蔡正元諷刺表示，蔡英文權貴集團利用立院多數，愛怎麼砍庶民的權益就怎麼砍、愛怎麼花台灣人的納稅錢就怎麼花，他譏，台灣有錢給蔡英文權貴集團亂花，台灣當然有價值。

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(中時電子報)