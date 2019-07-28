造橋鄉香格里拉外圍舊台13線驚傳有一殘火的焦屍，警方接獲報案後趕抵現場，初判為中年女性大體，身高約160公分，衣物已燒焦碳化，難以辨識身分，警方正封鎖現場採集跡證。

警方28日早上8時許接獲道路施工工人報案，指稱在舊台13甲線尖苗公路約11公里處旁空地發現焚燒過的大體，詳細案情還待釐清死者身分後進一步調查。

(中時 )