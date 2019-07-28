造橋鄉路旁驚見女焦屍 12:172019/07/28 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 造橋鄉香格里拉外圍舊台13線，驚傳有一殘火的焦屍。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 造橋鄉香格里拉外圍舊台13線驚傳有一殘火的焦屍，警方接獲報案後趕抵現場，初判為中年女性大體，身高約160公分，衣物已燒焦碳化，難以辨識身分，警方正封鎖現場採集跡證。 警方28日早上8時許接獲道路施工工人報案，指稱在舊台13甲線尖苗公路約11公里處旁空地發現焚燒過的大體，詳細案情還待釐清死者身分後進一步調查。 (中時 ) #警方 #報案 #身分 #現場 #造橋鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 北投公園河岸驚見浮屍 身分待釐清 17:132019/07/24 社會 詐騙包裹簡訊滿天飛 金門警方籲不要上當 18:112019/07/24 生活 投資新趨勢講座 台中場8／24登場 04:102019/07/25 產業特刊 水上璣蘭花白花油 現場買4送1 04:102019/07/25 產業特刊 勝昌製藥 秀多元漢方商品 04:102019/07/25 產業特刊 宏碁新館開幕 揪爸瘋電競 04:102019/07/25 時尚消費 疑財務糾紛惹禍 男遭4惡煞圍砍 12:462019/07/26 社會 《觀光股》六福虛實並進奏效，美食展首日業績增5成 17:052019/07/26 財經 阿嬤訪女迷途驚魂記 太平警方安撫助返家 18:122019/07/26 社會 台灣美食展登場 飯店首日業績開紅盤 04:102019/07/27 財經要聞 社會熱門新聞 亡父負債棄繼承 6天後知真相崩潰 - 社會 總統府新任待衛長出爐 鍾樹明中將接任 - 社會 悲傷父親節 台中逆子石墩砸父致死 - 社會 地方媽媽隔簾狂呻吟 他不爭氣的「站起來」 - 社會 離婚婦帶兩幼女輕生 1死兩傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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