美中龍頭雙城隊出手補強，買走了馬林魚終結者羅莫(Sergio Romo)以及另外兩位新秀，馬林魚獲得新秀一壘手狄亞茲(Lewin Diaz)，也就是「一換三」的交易。22歲的狄亞茲目前在2A，打擊能力強，排名雙城農場第30，馬林魚很看好他的潛力，重點是雙城的戰力將更為強大。

雙城剛刷新單季最快200轟紀錄，但是牛棚戰力只有中段班水準。羅莫本季自責分率3.58，比起雙城牛棚自責分率4.41還強上一截，而且他現況極佳，最近14.2局只失2分。羅莫已經36歲，合約只剩最後一年250萬美元，是馬林魚重要的交易籌碼，雙城「租」他幾個月來爭冠是相當划算的。

羅莫受訪時很高興的樣子，「我超興奮的，(雙城)是準備要打季後賽的球隊。雖然要跟一些好友道別，但我也有機會認識新朋友。」羅莫曾是巨人隊宿將(9年)，近兩年他歷經道奇、光芒、馬林魚，現在轉到雙城。雙城今日敗戰，加上印地安人贏球，勝差只剩下1場了，逼得雙城必須出手。

馬林魚正在重建，預備出售的還有先發投手理查茲(Trevor Richards)，內野手渥克(Neil Walker)，以及年薪千萬的二壘手卡斯楚(Starlin Castro)。

(中時電子報)