隨著「閃電俠」兒子札伊爾即將轉學洛杉磯塞拉峽谷高中，成為「小皇帝」詹姆斯兒子布朗尼新隊友，韋德不禁興奮表示，「能跟布朗尼同隊，能幫札伊爾有所提升，看到我們兒子一起打球，彷彿就像詹韋連線在我們下一代重生了！」

「這是札伊爾在高中的第3年，塞拉峽谷高中有著不少出色年輕球員一起打球，」上季宣告從NBA正式退役的韋德表示，「我們想要繼續好好訓練他，讓他可以處在最佳環境當中，這樣或許明年他就可以去到一間不錯的大學就讀。」

提到自己退役感受，韋德幽默表示，「暫時沒感覺，畢竟我不認為我退休了，等到新球季開打，我再來告訴大家什麼感覺。現在我最想做的事情是打高爾夫，在離開籃球場後，高爾夫能讓我們這些老傢伙體驗到競爭感，我也想陪家人。」

甚至問到自己上季跟不少球員交換過球衣，其中已有18人換了新東家，韋德笑著表示，「我還沒仔細想過要如何處理這些換來的球衣，這個夏天已有太多球員更換球隊，搞得好像我換回來的這些球衣，已經看起來像是盜版的了。」

(中時電子報)