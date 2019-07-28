苗栗縣長徐耀昌因既定行程，隨工商策進會到大陸招商，無法參加全代會，並向國民黨組發會主委李哲華告知與請假。對於全代會遭質疑一盤散沙，無團結氣勢一事，徐耀昌透過幕僚表示，因公務在身未現身會場，對此事不便評論。

(中時 )