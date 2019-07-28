藍營遭質疑不團結 徐耀昌：不便評論 12:152019/07/28 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣長徐耀昌（右五）帶頭行銷在地青年品牌。（何冠嫻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長徐耀昌因既定行程，隨工商策進會到大陸招商，無法參加全代會，並向國民黨組發會主委李哲華告知與請假。對於全代會遭質疑一盤散沙，無團結氣勢一事，徐耀昌透過幕僚表示，因公務在身未現身會場，對此事不便評論。 (中時 ) #徐耀昌 #全代會 #苗栗 #評論 #散沙 也許您會感興趣 推薦閱讀 體育學子人才濟濟 徐耀昌表揚肯定 19:282019/07/24 生活 運動創佳績 徐耀昌表揚優秀學子 04:102019/07/25 地方新聞 國民黨全代會週日登場 文創小物搶先亮相 15:462019/07/25 政治 藍全代會周日登場 大老齊聚挺韓選總統 14:582019/07/25 政治 韓國瑜全代會致詞內容？國民黨回應了 07:542019/07/26 政治 盧秀燕：將出席國民黨全代會為韓國瑜加油 12:252019/07/26 政治 慶韓國瑜728提名 韓粉相揪貪食蛇高雄再現 12:022019/07/26 政治 國民黨全代會周日登場 台商、海外代表陸續返國挺韓 22:502019/07/26 政治 韓粉北上全代會 發送紀念T恤 04:102019/07/27 政治要聞 徐耀昌：西進招商不出席全代會 20:042019/07/27 政治 政治熱門新聞 韓國瑜全代會新招 大韓黑崩潰嗆3句話 - 政治 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 - 政治 韓國瑜號召百萬僑胞寫信 向美、日政界揭蔡執政真相 - 政治 聽小七員工罵「韓導」韓粉微笑回一句 - 政治 私菸案英粉盲目護航 妖西：蔡英文敗象已現！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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