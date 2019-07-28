國民黨全代會今登場，正式提名韓國瑜成為2020總統大選候選人，不過副手人選至今仍未定，另郭台銘脫黨參選動作頻頻，前台北縣長周錫瑋會前受訪時喊話前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌「既然請郭出來參選，也請把他拉回國民黨團，一起打贏選舉。」；對此馬英九會後回應，「郭的幕僚不是說他沒有要脫黨嗎？且郭也從來沒有離開過啊！」

28日的全代會不僅澎湖縣長賴峰偉缺席，作為地主的新北市長侯友宜也因公缺席，郭台銘脫黨參選聲浪不斷，媒體追問，黨內要如何團結？馬英九說，「以今天情勢看起來，黨內團結的氣勢已經慢慢形成，韓市長對此也保持樂觀。」

此外，郭台銘脫黨參選動作頻頻，前台北縣長周錫瑋會前受訪時喊話前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌「既然請郭出來參選，也請把他拉回國民黨團，一起打贏選舉。」；馬英九認為，「郭的幕僚不是說他不會嗎？且郭沒有離開過國民黨啊！」

(中時 )