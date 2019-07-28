美國一對新婚夫婦葛雷（Clay Chastain）和阿凱梅（Acaimie Chastain），本月18日到加勒比海聖基茨島（St. Kitts）度蜜月，當他們攀登上利亞穆伊加山（Mount Liamuiga）時，葛雷想利用繩索爬下休眠的火山口內一探究竟但繩索下到火山口內卻突然鬆脫墜落１２到18公尺深的位置，撞到腦部，瘦小的阿凱梅聽到老公呼救聲，趕緊爬下去將老公救出，還一路攙扶他走了3.2公里，直到手機訊號足夠時便打電話求救，事後都兩人平安歸來。

葛雷被新婚妻救回一命。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

阿凱梅事後接受「WSVN」電視台訪問時說，她攀下火山口找到葛雷後，發現他沒有骨折，而且還能行動，就要他抓住繩子，她則在後頭推著他的屁股，一步一步告訴他哪裡可以踩得穩，「我知道他有腦震盪，因為人撞到腦部後會有嘔吐的現象，而且不知道現在到底發生什麼事。」。

只有157公分、４７公斤的阿凱梅，展現驚人的專注力和毅力，一路攙扶著74公斤、頭暈不止還吐著血的葛雷往山下走，走了３.2公里後，手機終於有訊號，阿凱梅立刻即打電話求救，成功撿回克雷的性命。她說，「如果我現在回頭看的話，整件事就像一齣糟糕的災難電影。」。葛雷搭乘醫療專機回到佛羅里達州的醫療中心接受救治，隨後被診斷出除了腦脊隨液從鼻子流出外，還有顱骨骨折和脊椎破裂的現象

葛雷對救他命的愛妻讚不絕口：「真的太驚人了，她竟然能夠挺住，一路帶著我下山。」還說，其實當下他只能一直依靠在嬌小的妻子身上，「她能做到完全是一種奇蹟」。

(中時電子報)