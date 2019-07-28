◎浪漫滿分！天空步道點亮鵲橋

幸福鵲橋亮起來，預告愛情來了！彰化市公所打造愛情產業鏈，規畫一系列活動，將八卦山天空步道打造成幸福鵲橋，讓全國未婚男女情牽於此，22日起夜間燈飾全亮起來，還有銀河光雕試燈，幸福浪漫的氛圍，讓人忍不住直呼「感覺好像戀愛了」！

◎泰武百萬夜景 美到捨不得眨眼

想一覽屏東平原美麗視野及夜景嗎？一起到泰武鄉舊武潭部落吧！這裡是高屏地區最佳的遠眺地點，號稱有「百萬夜景」，不但屏東平原盡收眼底，能見度好的話，高雄85大樓、義大摩天輪、南二高斜張橋、海上珍珠小琉球都能看得到，美的讓人不忍眨眼。

◎愛戀高雄 壽山西海岸祕境

講到壽山的第一印象？很多人會回答「台灣獼猴」，其實依山傍海的壽山國家自然公園不僅僅是座海拔356公尺的小山丘，特殊的珊瑚礁石灰岩地質，也造就百變的獨特美景，位在西海岸的一片原始沙灘，就是許多人口耳相傳的旅遊祕境。

◎調酒配夕陽 大稻埕碼頭微醺之旅

大稻埕碼頭位在北市環河北路和民生西路口，日落時風景優美，是北市極具特色的水岸景觀區，常可見攝影愛好者背著腳架取景。水門上有「大稻埕碼頭」的金黃字體，碼頭上還存在一艘等比例縮小的「唐山帆船」，突顯當地曾是北台灣商業貿易中心的歷史記憶。

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(中時電子報)