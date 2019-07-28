美國總統川普再爆種族歧視言論！繼為了移民及邊界拘留中心議題和民主黨四人幫對幹之後，他這回也為了同一件事槓上非裔聯邦眾議員康明茲（Elijah Cummings），在推特怒嗆對方是「野蠻惡霸」，還稱康明茲所屬的巴爾的摩（Baltimore）選區是全美最糟選區，不僅「噁心」，而且「老鼠橫行」，讓美國有線電視新聞網（CNN）主播在播報新聞時氣到哭出來。

路透社報導，民主黨籍眾議院監督暨改革委員會（House of Representatives Oversight Committee）主席康明茲曾砲轟川普是種族主義者，甚至以嚴厲批評川普移民政策著稱。25日眾議院監督暨改革委員會以23對上16票，通過讓康明茲對包括川普女兒伊凡卡、女婿庫許納（Jared Kushner）等白宮官員發出傳票，以深入調查可能違反政府記錄保存法的行為。

此舉讓川普大動肝火，27日稍晚他在推特三連發，箭靶對準康明茲，砲轟他是個「野蠻惡霸」，會對偉大的邊防官員大吼大叫，同一時間他所屬的巴爾的摩選區卻「更糟糕更危險」，根本是「全美最糟」，還是個「噁心且老鼠橫行的選區」，甚至「沒有人想住在那裡」，他建議康明茲應該多花時間在巴爾的摩，「也許能夠幫忙清乾淨這個危險又髒亂的地方。」

川普後續甚至在推文放上一段顯示康明茲選區內一棟廢棄建築內部髒亂不堪的影片，並且標註康明茲，「為什麼你不關注一下自己的選區」，嘲諷意味十足。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普推文得罪一票人，尤其是無端遭到砲火波及的巴爾的摩市民，其中CNN主播布萊克維爾（Victor Blackwell）周六在播報這則新聞時，甚至直接在鏡頭面前氣到哭出來。他抨擊川普使用「大批出沒、橫行」（infestation）的字眼描述巴爾的摩，是針對黑人、深膚色人種的歧視攻擊，因為「大批出沒、橫行」含有動物、害蟲的貶低意味。布萊克維爾說自己就是土生土長巴爾的摩人，許多家人、朋友現在還住在那裡，如今卻被川普嘲諷「沒有人想住在那裡」。

當地政府官員周六晚也召開記者會回擊，巴爾的摩市長楊恩（Jack Young）表示：「絕對無法接受一個美國總統運用他龐大的權力及全球能見度去攻擊一個充滿活力的美國城市。」

川普言論再次引起極大爭議，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊這是「種族歧視攻擊」，形容康明茲是「民權與經濟正義的鬥士」。

康明茲所屬馬里蘭州（Maryland）第7選區，2010年數據顯示，全區54.6%人口為黑人，每戶收入中位數為51,018美元（約新台幣158萬元），當年全美家戶收入中位數為49,445美元（約新台幣153萬元）。

(中時電子報)