中、葡混血女星李嘉欣是冠軍港姐出身，不僅擁有深邃精緻五官以及修長身材，且出道30年來外型始終維持凍齡最佳狀態，因此受封為「最美港姐」，而她2008年嫁給了身家高達800億的富商許晉亨，隔年生下兒子Jayden，之後大幅降低幕前工作，把重心放在家庭。

今年49歲的李嘉欣，把家庭看得比工作重得多，受訪時不難看出她對教育孩子很有想法及概念，但也不全然是嚴格，同時希望兒子有個快樂的童年，每年暑假必跟老公許晉亨帶孩子出國玩，享受一家三口聚在一起的時光。

近來李嘉欣一家又飛出國度假，她24日在IG分享假期小短片，難得看見她親自下廚，畫面中李嘉欣穿著彩色條紋寬鬆長罩衫，一派拿著夾子、木湯匙在翻炒義大利麵，然吸引人的不是她略顯生疏的動作，而是她完全素淨的臉龐，只見李嘉欣臉上無妝，皮膚仍是白裡透紅且相當緊緻，一點看不出即將半百，讓人望之興嘆，大讚她不愧是一代女神，連素顏都是「神仙顏值」。

(中時電子報)