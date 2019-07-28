原本要塑造團結一心的國民黨全代會，卻被外界認為反而反映出國民黨內不夠團結，對此新北市議員葉元之認為，黨中央角色不夠凸顯，未夠凝聚火車頭的角色，加上全代會離初選時間太近，才會導致分黨員向心力不足。

包括地主新北市長侯友宜在內的四位藍營縣市長缺席全代會，加上部分黨內要角缺席，這一次國民黨全代會被認為未能塑造出團結一致的氣勢。

新北市議員葉元之表示，這次的全代會幾乎都是靠韓國瑜個人魅力拉抬氣勢，反觀黨中央卻像是退居二線、並未扮演火車頭的角色，尤其像總統府私菸議題未見黨中央發揮，相當可惜。

葉元之指出，黨中央在整合上也未盡全力，像先前未經徵詢就要求15位黨籍縣長擔任韓國瑜及立委競選總部主委，讓部分縣市長相當錯愕。他認為，中央黨部應先溝通，不該未經商量就發布消息。

有部分人士指出，全代會會場內座位空了不少，對此葉元之坦言，場內座位確實沒坐滿，但場外民眾熱情滿滿，可見國民黨仍受到群眾支持。至於為何全代會會被解讀成不團結？葉元之認為，全代會和初選時間相距太近，導致部分黨員目前向心力不足，但他認為如果黨中央能夠介入，情況應可好轉。

(中時 )