國民黨今天舉行全代會，正式推派高雄市長韓國瑜角逐2020，不過氣氛略顯冷清，韓國瑜感性致詞十分鐘後，退出黨內初選的前立法院王金平隨即快閃，也沒上台大合照，原本應是一場上演團結整合的戲碼，卻留下一片尷尬。

韓國瑜進場時，眾多高雄市黨代表包圍簇擁韓入場，正當眾人熱烈歡迎，只見前立法院長王金平坐在位置上，與身旁黨內同志寒暄問暖，主辦單位也特地把韓、王兩人座位隔了一條走道，似乎刻意避開初選嫌隙未結的引爆彈。

韓國瑜上台致詞時，主持人歐陽龍一度點名黨主席吳敦義留步和韓國瑜牽手喊團結，但吳似乎沒聽見，兀自往台下走，後來經人提醒，才轉身回頭，和韓合體，帶領全體黨內同志喊「韓國瑜！凍蒜」。

韓國瑜致詞完，輪到立委候選人上台，擲出保齡球，擊倒象徵綠色執政惡行的球瓶，不過，王金平在韓國瑜致詞完畢迅速低調快閃，歐陽龍一度用麥克風唱名，但怎麼喊也無法挽留，在場的黨內大老面面相覷，顯示王對於韓的提名是否有疑義或認同，讓人聯想。

今年例行性的全代會，也背負著總統、立委聯合造勢功能，場外韓粉情緒激動、熱烈，但場內的黨內同志，相較之下略顯冷清，顯現韓國瑜的個人魅力，在黨內仍不被所有人認同。

這也許是因為國民黨首次舉辦總統初選，不如民進黨已舉辦多次黨內初選，較不熟悉初選後，各方支持者間的對峙氣氛與傷痕，恐難在短時間內弭平，加上總統初選遊戲規則歷經一改再改、黨權爭議等風波，即便黨中央破天荒公開直播民調抽樣、開封，也許仍有部分人士對結果抱持質疑。

此外，黨中央日前邀請黨內初選五名同志參加七七凱道造勢，有韓粉發起反動員，顯示裂痕仍未解。

(中時 )