未來碩士班考試，頂尖名校將分成兩個大學系統競爭！繼台灣聯合大學系統（清大、交大、陽明及中央）從97學年起舉辦碩士班聯招後，台大、台師大及台科大等3校組成的台灣大學系統，也預計從明（109）年起跟進，讓考生「報一次名，選填三校志願」。

清大、交大、陽明及中央等4校在92年組成台灣聯合大學系統，並從97學年起就開始舉行碩士班聯合招生考試，考生只要一次報名、一次筆試或甄試，就可以選填多個志願，但最後僅能擇一報到。

清大教務長戴念華表示，考生參加大學系統碩士班聯招，因為可同時選填好幾個志願，第一志願沒上，還有其他志願有機會，因此會吸引更多考生來報考。不過碩士班聯招，大學系統內的各校都是讓研究所自願參加，並不會強迫。

台灣聯合大學系統的碩士班聯招，參與的研究所主要是化學、物理、電機、認知神經類、文化研究類，招生名額每年約400多個，都吸引2、3000名學生報名。

在台灣聯合大學系統舉行碩士班聯招10多年後後，台大、台師大及台科大等3校105年組成台灣大學系統，也研擬明年起推出碩士班聯招，辦理模式幾乎跟台灣聯合大學系統相同。

台師大教務長陳昭珍說，台灣大學系統剛成立時，就曾討論過是否要進行碩士班聯招，但當時剛起步，覺得不夠成熟，因此就暫緩了。隨著3校資源共享愈來愈密切，學生已可跨校選修、跨校就讀輔系，因此將在9月舉辦的台灣大學系統共識會議研習營上討論是否進行碩士班聯招。

陳昭珍表示，台灣大學系統的碩士班聯招，目前初步想法是，一次報名，然後選填志願，再進行統一筆試或各自甄試，錄取的考生擇一報到。舉例來說，台大和台師大的化學所碩士班考試採用同一套題目，考生可以填兩個志願，第一志願沒上，就可以上第二志願。

當台灣聯合大學系統和台灣大學系統的碩士班都採聯合招生，未來將出現新問題，就是兩大陣營如果將考試時間排在一起，考生將面對抉擇。不過陳昭珍說，考試撞期一直在發生，考生要想清楚自己的興趣，然後去報考。

(中時 )