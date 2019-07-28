回到熟悉的日本，羽球好手山口茜延續上周印尼羽球公開賽奪冠的好狀態，日本羽球公開賽一路挺進決賽，今天和同胞奧原希望爭冠，山口茜21：13、21：15直落二搞定，連續兩站賽事封后，要帶著10連勝氣勢前進後天開打的泰國羽球公開賽。

山口茜跟戴資穎一樣，今年5月結束蘇迪曼盃後有一個多月沒安排國際賽，直到上周印尼公開賽才回到賽場，可惜小戴印尼站四強賽不敵山口茜，日本站則是八強賽飲恨加拿大華裔好手李文珊，而連續兩站帶走冠軍的山口茜，早確定後天公布的最新世界排名，就會擠下戴資穎，重返女單世界第一。

去年4月因為BWF賽制改變，戴資穎的世界球后寶座曾短暫讓給山口茜過，不過兩個禮拜就要回，並一路延續到這周，生涯累積在世界第一達137周，已是女子選手最長紀錄，而小戴不會參加屬於超級500系列的泰國公開賽，要專心準備8月19日在瑞士巴塞爾開戰的世界錦標賽，山口茜則會繼續問鼎泰國公開賽，力求爭取更多世界排名積分，穩住球后寶座。

包括今天這一勝，山口茜生涯對奧原希望仍是8勝11敗略居下風，不過近兩次過招，山口茜都是直落二勝出。

(中時電子報)