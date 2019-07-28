來自南投的張先生，因為妻子特別喜歡海洋，翻山越嶺而來，要為妻子完成人生旅程最後的願望。（王昱凱攝）

花蓮縣聯合海葬啟航邁入第3年，秉持環保自然與資源永續利用精神，於28日在市立殯儀館舉行儀式，家屬拋灑先行者骨灰至蔚藍的太平洋，與海豚嬉戲、鯨豚同遊。來自南投的張先生，為完成妻子長眠於太平洋的心願，偕兒子來到花蓮，陪伴摯愛走完最後一程。

張先生表示，妻子非常喜愛大海，只要見到海洋心中便充滿愉悅，臨終前特別囑咐先生，希望能長眠於太平洋中。張先生上網查閱資料後，偕同兒子翻越南投的重山，來到蔚藍的洄瀾，完成妻子安眠於此的遺願。

儀式中張先生上台致詞，他面帶笑容的訴說著妻子十分眷戀海洋，也謝謝縣府這次活動，接過安息盒時面露微笑，要陪伴妻子開心的踏上旅程。

縣府民政處長蕭明甲表示，今年共計有10位先行者，儀式完成後將前往港區，搭乘船隻至港外6公里海域，舉行拋灑儀式。縣政府特選環保易溶於水的船型安息盒，搭配鮮花，讓親人親手將安息盒置於海中。儀式末也提供家屬拋灑地點的經緯度定位卡留存。

蕭明甲指出，台灣地狹人稠，近年來環保意識揚起，民眾在節葬、海葬、植葬接受度升高。縣府宗教禮俗科長鍾威廷表示，聯合海葬開辦至今已3年，合計共38位先行者，其中包含個人申請與聯合舉辦。吉安殯葬所長劉美智表示，吉安慈雲山植葬園區2016年開辦迄今，合計受理將近700件。

(中時 )