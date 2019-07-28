台南韓友會副會長廖盛芳開心高雄市長韓國瑜獲提名國民黨總統參選人，招待民眾海產粥。（程炳璋攝）

高雄市長韓國瑜28日獲國民黨正式提名為總統參選人，台南市立刻有韓粉用行動慶祝，韓友會副會長廖盛芳28日上午與下午各在南區與安平區舉辦一場「我挺韓我幸福」簽署活動，設攤免費招待民眾串燒、海產粥與綠茶，上百位民眾排隊響應，韓粉高呼「挺韓進總統府」。

台南韓友會7月初成立，會員約200人，副會長廖盛芳本身是個美食家，因認同韓國瑜的政治理念，成為鋼鐵韓粉，呼籲全民挺韓當總統。

韓國瑜28日獲國民黨提名參選總統，讓台南韓友會樂不可支，廖盛芳上午就在南區東賓茶行設攤，準備海鮮粥與綠茶各600份招待民眾，並有「總統串燒」免費吃到飽，要讓民眾感受韓粉的興奮。

這場挺韓活動28日上午就有上百人聚集，大家排隊領海鮮粥、吃串燒，跟著熱情的韓粉大呼「挺韓進總統府」，現場的韓粉因為韓國瑜獲正式總統提名而情緒高漲，就像一場小型造勢會。

要讓這股「韓流」持續延燒，台南韓友會下午1時30分則到安平區民權路茂記黑豆花繼續造勢，同樣會在現場發送小吃給挺韓民眾。

廖盛芳表示，台南雖是政治綠營票倉，仍有許多民眾無法認同蔡英文總統，包括不少店家與業者，韓友會組織規模逐漸擴大，未來計畫走出台南，在台灣各地設分會與服務站，凝聚挺韓力量，在總統大選時開花結果。

(中時 )