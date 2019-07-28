高雄市長韓國瑜28日獲國民黨正式提名為總統參選人，台南市立刻有韓粉用行動慶祝，韓友會副會長廖盛芳28日上午與下午各在南區與安平區舉辦一場「我挺韓我幸福」簽署活動，設攤免費招待民眾串燒、海產粥與綠茶，上百位民眾排隊響應，韓粉高呼「挺韓進總統府」。
台南韓友會7月初成立，會員約200人，副會長廖盛芳本身是個美食家，因認同韓國瑜的政治理念，成為鋼鐵韓粉，呼籲全民挺韓當總統。
韓國瑜28日獲國民黨提名參選總統，讓台南韓友會樂不可支，廖盛芳上午就在南區東賓茶行設攤，準備海鮮粥與綠茶各600份招待民眾，並有「總統串燒」免費吃到飽，要讓民眾感受韓粉的興奮。
這場挺韓活動28日上午就有上百人聚集，大家排隊領海鮮粥、吃串燒，跟著熱情的韓粉大呼「挺韓進總統府」，現場的韓粉因為韓國瑜獲正式總統提名而情緒高漲，就像一場小型造勢會。
要讓這股「韓流」持續延燒，台南韓友會下午1時30分則到安平區民權路茂記黑豆花繼續造勢，同樣會在現場發送小吃給挺韓民眾。
廖盛芳表示，台南雖是政治綠營票倉，仍有許多民眾無法認同蔡英文總統，包括不少店家與業者，韓友會組織規模逐漸擴大，未來計畫走出台南，在台灣各地設分會與服務站，凝聚挺韓力量，在總統大選時開花結果。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。