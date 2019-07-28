油價連2降！中油宣布自29日凌晨零時起各式汽、柴油每公升價格分別調降0.1元，調整後，92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

中油表示，近期國際油價雖受美國商用原油庫存連6降及中東地緣政治情勢緊繃的刺激略有回升，但因中國第2季經濟成長率趨緩，油價仍難獲得支撐，繼續維持上周的跌勢。

浮動油價依據的國際指標油價7D3B周均價為每桶62.83美元，較前周63.47美元下跌0.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.028元，國內油價依公式計算跌幅為0.74％。

中油表示，本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應分別調降0.1元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施門檻。

今年累計截至6月底止，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額為17.94億元。

(中時 )