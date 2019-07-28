下周三就是一年一度的七夕情人節，高鐵公司配合推出「小蜜月」專案，入住飯店將提供高級紅酒、浪漫晚餐、愛情花束、房間氣球與床上花瓣等配套規劃，今年底前憑孕婦健康手冊，還可加贈兩張高鐵標準車廂車票。若台北出發入住高雄漢來酒店，每人含來回車票只要4990元。

高鐵公司針對不同旅客需求，加碼推出三大旅遊方案，包括「天天是周末．下班玩更省」平日優惠專案、「高鐵假期豐富行／輕鬆遊」買一送千優惠；更配合七夕情人節推出「小蜜月」專案。

「天天是周末．下班玩更省」專案，適合上班族、小資族利用周一至周四規劃假期，只要請一天假，就可玩一天一夜，並享超值優惠飯店住宿價格，以台北至高雄文賓大飯店駁二館住宿一晚為例，兩人出發單人價僅需2250元，比高鐵來回車票還要便宜。

針對喜歡深度探索台灣豐富人文風情的旅客，高鐵公司更特別將之前熱銷的「高鐵假期一日豐富行」買一送千優惠適用路線擴大至40條，包含所有一日、二日及三日的豐富行和輕鬆遊行程。每位旅客還可獲不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」一張，下次可抵用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程之費用，每筆訂單限用一張抵用券，訂單金額需在一千元以上。

為鼓勵商務旅客購買高鐵假期，高鐵公司與九家優質的五星級飯店合作推出「搭商務．送五星」--高鐵假期「商務車廂專案」。即日起至9月30日止，二人同行購買每周一至周四期間出發之商務車廂車票，即可入住五星級酒店，每房再贈送2客早餐。以台北出發、住宿高雄水京棧飯店為例，每人只需4880元，等同高鐵商務車廂台北-左營來回票價。

高鐵公司提醒，以上三項專案均限兩人以上同行，適用日期為8月1日至9月30日為止，專案詳細資訊可上高鐵官網查詢。

(中時 )