日前一名30歲男子和朋友約去打漆彈，被突如其來的雷陣雨淋成落湯雞，便脫掉鞋襪繼續激戰。結果回家後，男子腳底開始起紅疹，當晚就感冒。男子原先覺得過幾天就好，但3、4天過去，肚子爆痛、一天狂拉屎二、三十次，拉到「馬桶都是血」。送醫檢查才發現，竟是「鉤蟲」從土壤鑽進腳底皮膚，像吻仔魚一樣鑽入微血管、進到肺部，一咳嗽吞到腸子裡就中鏢了。

肝膽腸胃科醫師張振榕在節目「媽媽好神」說道，男子白血球飆到1萬6/ul（正常值：1萬～1萬1/ul），因腸胃道嚴重感染緊急住院，但抗生素打了也不見效果，大腸鏡一照發現，粉紅色的腸道裡，出現一條一條像吻仔魚般的物體在蠕動，並在大腸壁上鑽來鑽去，「超級無敵噁心」。

張振榕說，把蟲夾出腸道後，化驗結果是得了「鉤蟲」。張解釋，鉤蟲會從土壤鑽進腳底皮膚，男子腳上的紅點點就是幼蟲鑽入痕跡，又叫做「幼蟲移行症」，在台灣、東南亞最常見，「我從來不讓孩子光著腳在草地上走，鉤蟲會在皮膚裡打通道、鑽入微血管，經過循環進到肺部、腸子裡」。

翻攝自 youtube

(中時電子報)