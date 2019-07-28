「康熙」再次合體主持，讓網友集體陷入《康熙來了》回憶殺，蔡康永透露，「又跟小S並肩而坐了，熟悉的嬉鬧中，我們跟你一起探問花花世界的萬物，連好久不見的小本本，也重新上場，因為有人忍不住提到了小祕密。」小S則說，「來我們節目的嘉賓估計都怕我們兩個了！和康永哥問了好多秘密。」節目《花花萬物2》首期邀請到大陸女星鄭爽、喬欣等人擔任嘉賓，小S立馬就對近期認愛的鄭爽猛攻，問她最近一次接吻是什麼時候，讓她瞬間招架不住！

鄭爽參與《花花萬物2》被小S問上次接吻時間。（圖／friDay影音提供）

溫撋儒雅的蔡康永與犀利風趣的小S在主持上火花十足，小S在《花花萬物2》不改犀利問答主持風格，追問鄭爽對男友的看法，又追著問「妳男友喜歡妳擦什麼口紅？」、「上次接吻什麼時候？」等麻辣問題，更虧她顏值下降的明顯，「與兩年前的你有差！」讓鄭爽差點招架不住，而鄭爽的媽媽還首次與女兒同台一起錄製綜藝節目。

鄭爽（左）與媽媽（右）一起錄製蔡康永與小S主持《花花萬物2》。（圖／friDay影音提供）

而看到鄭爽錄製節目的穿著，小S吐槽她故意穿學生服，「穿成這樣就是想來跟我做比較！」說得鄭爽像是一個智商不高、顏值下降的女星，讓網友期待鄭爽面對小S這樣犀利的言語，會如何反應？小S透露私下與鄭爽聊天時，鄭爽親口說自己拍戲只為了賺錢，小S追著問，難道你不想與厲害的導演合作？鄭爽坦然回答，既然沒有天份，那就沒必要！也讓小S誇鄭爽是一位直爽的藝人「很敢講話！」

(中時電子報)