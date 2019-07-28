楊千霈去年三月生下大女兒「娃寶」，旋即懷上二寶「寶妹」，面對新手媽咪身分跟孕期身體的折騰，常感蠟燭兩頭燒。二度懷孕的她，本老神在在，但同時要費心照顧娃寶，連她自己也腺病毒和鼻竇炎齊發；近日終於將手邊工作告一段落，進入待產階段，才驚覺沒有拍孕期寫真。

楊千霈與老公、女兒娃寶一起拍攝孕期寫真。（宋子凡攝影工作室提供）

為了不要留下遺憾，楊千霈這次也謝絕贊助，用簡約的方式幫四口之家留下紀錄。拍攝當天娃寶表情多多，興奮地滿場飛，靠「神隊友」婆婆助攻才得以完成，最後玩開了娃寶更是硬把婆婆牽入鏡，一起合影，留下了另類的「三代同堂紀錄」。

楊千霈拍孕期寫真，神隊友婆婆與老公、女兒娃寶一起入鏡。（宋子凡攝影工作室提供）

楊千霈表示，「有了小孩以後，真的注意力都在小孩身上，覺得自己有很多不足之處，很容易擔心緊張，小朋友的狀況瞬息萬變，多虧了媽媽、婆婆從旁助攻，變身神隊友，才得以喘息」，她深刻體會「育兒生活有後援」很重要，謝謝婆婆和媽媽的相助，才讓她可以順利完成預定的工作跟放心待產。

楊千霈拍孕期寫真，神隊友婆婆與老公、女兒娃寶一起入鏡。（宋子凡攝影工作室提供）

(中時 )